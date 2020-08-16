Тарасова — о 14-летней Валиевой: талантливые дети иногда умеют больше, чем взрослые

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением, что 14-летняя Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной, а не юниорской сборной России.



«Талантливым детям нужно давать возможность выходить на взрослый уровень раньше, ведь они иногда умеют больше, чем взрослые. Валиева через год уже будет иметь право выступать на Олимпийских играх. Чтобы рассчитывать там на высокий результат, хорошо бы уже сейчас быть заигранным в этой обойме.



Почему же Камиле не посоревноваться со старшими? Взрослые соревнования дают совершенно иные ощущения. Это другой уровень мастерства, до которого нужно дорасти.

Олимпийский год — это всегда сложно. Он не бывает таким же, как предыдущие сезоны. Это большая ответственность, более жёсткая конкуренция, да и психологически совершенно невозможно не думать, что Игры бывают раз в четыре года», — приводит слова Тарасовой «RT на русском».