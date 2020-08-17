Алина Загитова получила аттестат об окончании школы. Фото

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Алина Загитова сообщила, что она получила аттестат об окончании школы. Спортсменка опубликовала фото с аттестатом у ступенек школы «Самбо-70».
«Я получила аттестат об окончании школы «Самбо-70». Огромное спасибо генеральному директору Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшеву Ренату Алексеевичу, начальнику спортивного управления Соломатину Сергею Владимировичу, директору общеобразовательной школы Луговских Тамаре Николаевне и всем учителям за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика. Вы — лучшая школа для профессионального спортсмена. Спасибо», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загитовой.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России 2017 года среди юниоров.
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