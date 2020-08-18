Константинова отреагировала на слухи о завершении карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что пока не планирует завершать спортивную карьеру. Появились слухи, согласно которым фигуристка в ближайшее время может закончить выступления.
Слухи возникли и после того, как Константина в «Инстаграме» сообщила, что проводит индивидуальные занятия для юных фигуристов. В комментариях у спортсменки спросили, завершает ли она карьеру.
«Спортивная карьера всё? Далеко не всё. Встречный вопрос: а что, деньги на деревьях растут?» — ответила Константинова одному из подписчиков.
В феврале 2020 года Константинова перешла от своего тренера Валентины Чеботарёвой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер».
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