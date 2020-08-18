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Александр Коган: на контрольных прокатах юниоров увидели много интересных элементов

Александр Коган: на контрольных прокатах юниоров увидели много интересных элементов
Фигурное катание / Гран-при 0

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФККР) Александр Коган поделился мнением о коротких программах одиночников на юниорских прокатах в Новогорске.

«Все спортсмены сегодня произвели положительное впечатление, мы увидели много интересных программ, элементов и заходов на них, и очень приятно, что спортсмены не боятся сложности. Хочу подчеркнуть, достаточное число мальчиков и девочек обладает правильным музыкальным слухом фигурного катания, они могут выразить музыку движениями — они мягкие, пластичные.

На тренировках в произвольных программах мы видели и тройные аксели, и четверные прыжки, это поколение активно развивается. Да, ошибки сегодня были, но такие мероприятия для наших спортсменов волнительны, а для некоторых прокаты с участием комиссии ведущих судей нашей страны, которые судят и чемпионаты ISU, и Олимпийские игры, вообще первые в карьере.

Безусловно, наложил отпечаток на подготовку к прокатам достаточно длительный перерыв в катании, но всё впереди. Уверен, наши спортсмены смогут восстановиться в полном объеме и показать лучшие прокаты, которые мы надеемся увидеть в ближайшее время», — цитирует Когана ТАСС.

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