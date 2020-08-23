Радионова: если Загитова найдёт в себе мотивацию двигаться дальше, у неё всё получится
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась мнением о перспективах чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой. По словам Радионовой, будущие успехи Загитовой будут зависеть от мотивации. Стало известно, что Алина не примет участия в Кубке России. Для попадания в сборную России спортсменка должна принять участие в Кубке страны.
«Сейчас всё зависит от Алины, а именно — от её желания. Конкуренция большая, факт. Но насколько она желает побеждать далее? Это вопрос, на который может ответить только она. Она всем всё доказала, выиграла все титулы, она лучшая. Если найдёт в себе мотивацию двигаться дальше, думаю, у неё все получится», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».
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