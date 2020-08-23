Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Радионова: если Загитова найдёт в себе мотивацию двигаться дальше, у неё всё получится

Радионова: если Загитова найдёт в себе мотивацию двигаться дальше, у неё всё получится
Фигурное катание / Гран-при 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась мнением о перспективах чемпионки Олимпийских игр 2018 года Алины Загитовой. По словам Радионовой, будущие успехи Загитовой будут зависеть от мотивации. Стало известно, что Алина не примет участия в Кубке России. Для попадания в сборную России спортсменка должна принять участие в Кубке страны.

«Сейчас всё зависит от Алины, а именно — от её желания. Конкуренция большая, факт. Но насколько она желает побеждать далее? Это вопрос, на который может ответить только она. Она всем всё доказала, выиграла все титулы, она лучшая. Если найдёт в себе мотивацию двигаться дальше, думаю, у неё все получится», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».

Губерниев: а что все так возбуждаются, когда читают новости про Загитову?
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020