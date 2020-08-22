Губерниев: а что все так возбуждаются, когда читают новости про Загитову?

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, согласно которой олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не примет участия в Кубке России. Участие в Кубке России является требованием для попадания в сборную России.

«А что все так возбуждаются, когда читают новости про Загитову? Закончила? Не закончила… Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет с таким решением — вспомним Плющенко, Сотникову, других. Ибо, пока ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в ЦСП, на региональной ставке и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки! Кто ищет ответа быть или не быть, плевал я на ГамлЕта, коль не умеет жить», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.