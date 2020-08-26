Волосожар: в России уже много лет не покупаю вещи, закупаться за границей гораздо выгоднее

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, рассказала о любви к шоппингу. Спортсменка сообщила, что предпочитает покупать вещи за границей.
«Шоппинг. Я люблю ходить за покупками. Именно ходить, онлайн-шоппинг как-то не моё. Согласитесь, иногда важно потрогать вещь, посмотреть вживую. Причём я чаще всего даже не меряю вещи, просто прикидываю, а потом, если что-то не подошло, делаю возврат.
Если говорить честно, в России я уже много лет не покупаю вещи. Во-первых, ассортимент магазинов масс-маркета у нас и, например, в США очень отличается. Не только моделями и разнообразием вещей, но и их качеством. Во-вторых, закупаться за границей гораздо выгоднее. Одна и та же вещь одного и того же бренда у нас может стоить гораздо дороже. Почему так? Причём ведь качество тоже отличается, и, к сожалению, не в нашу пользу», — написала Волосожар в своём «инстаграме».
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