Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Татьяна Волосожар: фигурное катание подарило мне первые глоточки свободы

Татьяна Волосожар: фигурное катание подарило мне первые глоточки свободы
Фигурное катание 0

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о начале занятий профессиональным спортом.

«Так здорово наблюдать за детством со стороны. Видеть это волшебное время глазами ребёнка. Интересно, что Лика потом запомнит больше всего из своих детских летних дней?

У меня самое яркое воспоминание — первые летние сборы без родителей! Потому что мама в детстве была со мной строга и серьёзна. Никуда меня одну не отпускала, так что для меня было абсолютным счастьем, как и для любого ребёнка, наверное, наконец-то вырваться из-под родительского контроля, пусть даже и на сборы. Фигурное катание подарило мне первые глоточки свободы.

Я мечтала хоть раз побывать в пионерском лагере, лучшая подружка ездила туда постоянно и рассказывала просто потрясающие истории о том, как же там классно! Но, увы, меня так и не отпустили», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).

Татьяна Волосожар рассказала, кто станет её партнёром в шоу «Ледниковый период»
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020