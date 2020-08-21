Татьяна Волосожар: фигурное катание подарило мне первые глоточки свободы

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о начале занятий профессиональным спортом.



«Так здорово наблюдать за детством со стороны. Видеть это волшебное время глазами ребёнка. Интересно, что Лика потом запомнит больше всего из своих детских летних дней?

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У меня самое яркое воспоминание — первые летние сборы без родителей! Потому что мама в детстве была со мной строга и серьёзна. Никуда меня одну не отпускала, так что для меня было абсолютным счастьем, как и для любого ребёнка, наверное, наконец-то вырваться из-под родительского контроля, пусть даже и на сборы. Фигурное катание подарило мне первые глоточки свободы.

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Я мечтала хоть раз побывать в пионерском лагере, лучшая подружка ездила туда постоянно и рассказывала просто потрясающие истории о том, как же там классно! Но, увы, меня так и не отпустили», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).