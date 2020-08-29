Евгения Медведева: есть неловкие моменты, но я не стыжусь ничего

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какой победой больше всего гордится и какого поступка в жизни стыдится.
«Какой победой горжусь больше всего? Всеми. Всеми победами, которые принесли мне медали, благодаря им я сейчас сижу здесь.
Какого поступка в своей жизни стыжусь больше всего? Нет такого. Есть моменты неловкие, но я не стыжусь ничего. Потому что если бы, возможно, я не сделала бы чего-то странного в прошлом, я не была бы такой, какая я сейчас в настоящем», – сказала Медведева в программе «Центральное телевидение» на НТВ.
Свои главные титула Медведева завоевала, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе. После Олимпиады в Пхёнчхане Евгения перешла в группу канадца Брайана Орсера, а сейчас из-за пандемии коронавируса готовится к сезону под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой.
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