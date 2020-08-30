Алина Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зачислена в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Это следует из приказа о зачислении, который опубликован на сайте учебного заведения.
Загитова будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».
В списке зачисленных Алина находится на 113-м месте из 115. На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Она занимала 194-е место из 195 подавших заявление. Но после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место. В итоге в активе Загитовой 183 балла.
Спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.
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