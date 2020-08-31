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Бутырская отреагировала на новость, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Бутырская отреагировала на новость, что Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская с радостью отреагировала на новость о приглашении олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать ведущей «Ледникового периода». Из-за съёмок 18-летняя фигуристка пропустит отбор на чемпионат России.

«Если это действительно так, то здорово, что Алине предложили стать ведущей «Ледникового периода». Вы не представляете, сколько она уже сделала за свою карьеру. У неё множество предложений о рекламе, телевидении. Дай бог, чтобы она получала удовольствие от каждого шага в своей жизни. Будем ждать её в «Ледниковом периоде», если эта информация правдива. У Алины впереди вся жизнь, пусть она пользуется этими предложениями», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Источник: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
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