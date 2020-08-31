Т. Тарасова: это будет прекрасно, если Загитова присоединится к «Ледниковому периоду»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период». Сама Тарасова неизменно является главным судьёй проекта.
«Пока ещё нет точного решения, но это будет прекрасно, если Алина присоединится к «Ледниковому периоду». Это самый лучший проект у нас в стране и любимый всем народом. Я рада, что есть такой проект в нашей стране», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что организаторы вели длительные переговоры с Алиной, которая дала согласие Из-за съёмок фигуристка пропустит этапы Кубка России, где пройдёт отбор на чемпионат страны.
Источник: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
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