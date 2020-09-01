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Фигуристка Леонова: всё, что Косторная умеет сейчас, — полностью заслуга Тутберидзе

Фигуристка Леонова: всё, что Косторная умеет сейчас, — полностью заслуга Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила решение Алёны Косторной, занимавшейся в группе Этери Тутберидзе, перейти в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Так получилось, что Тутберидзе потратила на Алёну силы и время, поставила ей программы, а фигуристка ушла к другому тренеру. Всё, что Алёна умеет сейчас, — это полностью заслуга Этери Георгиевны.

С другой стороны, спортсмен сам должен решать, где ему лучше тренироваться. Не знаю, как у Косторной сложится у Жени Плющенко. Такие смены тренера дают либо всплеск в карьере, либо, наоборот, карьера идёт на спад. Надеюсь, у Алёны всё будет хорошо. Вдруг Косторная освоит четверные, это будет явный прогресс», — цитирует Леонову «Советский спорт».

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