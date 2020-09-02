Максима Ковтуна спросили о допустимости татуировок у крещёных православных. Он ответил

Бывший российский фигурист Максим Ковтун ответил на вопрос подписчика, можно ли крещёным православным делать татуировки. Ранее Ковтун похвастался своими татуировками.

«Макс, а как ты относишься к тому, что люди, являющиеся православными (крещёными), наносят себе тату, не задумываясь о греховности этого поступка, и спокойно при этом ходят в храмы? Считаешь ли ты это допустимым? Я — нет… Двойные стандарты какие-то получаются», — спросил подписчик под соответствующим постом спортсмена в «Инстаграме».

«Как там говорится, тело твоё — храм твой? Тогда уж и любой татуаж, любая операция или, например, девочки любят сделать грудь, или губы, или ещё что — это всё туда же…

Тату появилось раньше, чем Библия, я задумывался об этом всём, точного ответа не могу по этому поводу дать. Но, думаю, надо быть человеком хорошим, честным перед самим собой, и бог простит…

Гораздо хуже убивать, воровать и грабить, а потом строить храмы, которые сейчас являются просто бизнесом, не так ли? В Библии написано, что Иисус выгонял торговцев из храма, сейчас — сами знаете…

Я верю по-своему, верю так, как чувствует моё сердце. Мой внутренний голос чётко дает понять, когда я совершаю настоящий грех. Как-то так...» — ответил он.