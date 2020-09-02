Максима Ковтуна спросили о допустимости татуировок у крещёных православных. Он ответил

Бывший российский фигурист Максим Ковтун ответил на вопрос подписчика, можно ли крещёным православным делать татуировки. Ранее Ковтун похвастался своими татуировками.
«Макс, а как ты относишься к тому, что люди, являющиеся православными (крещёными), наносят себе тату, не задумываясь о греховности этого поступка, и спокойно при этом ходят в храмы? Считаешь ли ты это допустимым? Я — нет… Двойные стандарты какие-то получаются», — спросил подписчик под соответствующим постом спортсмена в «Инстаграме».
«Как там говорится, тело твоё — храм твой? Тогда уж и любой татуаж, любая операция или, например, девочки любят сделать грудь, или губы, или ещё что — это всё туда же…
Тату появилось раньше, чем Библия, я задумывался об этом всём, точного ответа не могу по этому поводу дать. Но, думаю, надо быть человеком хорошим, честным перед самим собой, и бог простит…
Гораздо хуже убивать, воровать и грабить, а потом строить храмы, которые сейчас являются просто бизнесом, не так ли? В Библии написано, что Иисус выгонял торговцев из храма, сейчас — сами знаете…
Я верю по-своему, верю так, как чувствует моё сердце. Мой внутренний голос чётко дает понять, когда я совершаю настоящий грех. Как-то так...» — ответил он.
- 2 сентября 2020
-
14:33
-
14:22
-
13:35
-
10:39
-
10:01
-
09:17
- 1 сентября 2020
-
17:20
-
16:45
-
16:40
-
15:00
-
12:30
-
11:56
- 31 августа 2020
-
20:43
-
19:46
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
-
23:29
-
19:41
-
19:30
-
17:39
-
16:58
- 28 августа 2020
-
22:12