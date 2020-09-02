Энберт отреагировал на возможное участие Загитовой в шоу «Ледниковый период»

Бывший российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о возможном участии олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в проекте «Ледниковый период». Ранее сообщалось, что Загитова может стать ведущей шоу.

«Честно сказать, я Алину вижу вообще в любой роли. Она действительно талантливый человек. Я верю в то, что талантливый человек талантлив во всем, просто для определённых вещей нужно, как ни крути, потратить сколько-то времени, чтобы разобраться и что-то сделать.

Она это сделала идеально в фигурном катании, и сейчас она пробует что-то новое. Алину вижу, как и практически всех: и девочки наши, и пары, и не только из России – действительно талантливые люди», – сказал Энберт в прямом эфире в инстаграме Sports.ru.