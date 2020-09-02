Энберт отреагировал на возможное участие Загитовой в шоу «Ледниковый период»
Бывший российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о возможном участии олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в проекте «Ледниковый период». Ранее сообщалось, что Загитова может стать ведущей шоу.
«Честно сказать, я Алину вижу вообще в любой роли. Она действительно талантливый человек. Я верю в то, что талантливый человек талантлив во всем, просто для определённых вещей нужно, как ни крути, потратить сколько-то времени, чтобы разобраться и что-то сделать.
Она это сделала идеально в фигурном катании, и сейчас она пробует что-то новое. Алину вижу, как и практически всех: и девочки наши, и пары, и не только из России – действительно талантливые люди», – сказал Энберт в прямом эфире в инстаграме Sports.ru.
Т. Тарасова: это будет прекрасно, если Загитова присоединится к «Ледниковому периоду»
- 2 сентября 2020
-
22:36
-
19:55
-
18:55
-
18:06
-
16:35
-
15:47
-
14:33
-
14:22
-
13:35
-
10:39
-
10:01
-
09:17
- 1 сентября 2020
-
17:20
-
16:45
-
16:40
-
15:00
-
12:30
-
11:56
- 31 августа 2020
-
20:43
-
19:46
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
Партнерский контент