Софья Самодурова: обожаю свой новый стиль
Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, 18-летняя российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в лёгкую рубашку и шорты, стоит у берега реки.
«Обожаю свой новый стиль», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.
Подписчикам Самодуровой понравилось фото. Вот какие комментарии они оставили.
«Ой, как же хороша!»
«Потрясающа!»
«Вы действительно чудесно выглядите».
«Сонечка, а я влюблён в твою красоту и неотразимость».
Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
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