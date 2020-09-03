Радионова: мне очень нравится Осокина как фигуристка, считаю её очень перспективной

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась мнением о соотечественнице Елизавете Осокиной. Также Радионова рассказала о совместной работе с юной фигуристкой.

«Мне очень нравится Лиза Осокина как фигуристка, я считаю её очень перспективной, от природы ей даны такие качества, как лёгкость и прыгучесть.

Наблюдаю за ней с прошлого года, когда выступила постановщиком её произвольной программы. Работать с ней было приятно, так как она полностью погружалась в процесс, постоянно хотела впитать максимум информации от меня.

Когда возникает такой контакт с человеком, это подкупает вдвойне», – цитирует Радионову РИА «Новости».

21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013 и 2014 годы), чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.