Радионова: мне очень нравится Осокина как фигуристка, считаю её очень перспективной

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась мнением о соотечественнице Елизавете Осокиной. Также Радионова рассказала о совместной работе с юной фигуристкой.
«Мне очень нравится Лиза Осокина как фигуристка, я считаю её очень перспективной, от природы ей даны такие качества, как лёгкость и прыгучесть.
Наблюдаю за ней с прошлого года, когда выступила постановщиком её произвольной программы. Работать с ней было приятно, так как она полностью погружалась в процесс, постоянно хотела впитать максимум информации от меня.
Когда возникает такой контакт с человеком, это подкупает вдвойне», – цитирует Радионову РИА «Новости».
21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013 и 2014 годы), чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
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