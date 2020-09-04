Фигуристка Забияко: Путин у меня спросил: «Наташенька, не уколол ли я тебя?»

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступавшая в спортивной паре с Александром Энбертом, рассказала о небольшом разговоре с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся на приёме после Игр в Пхёнчхане. Ранее спортсменка лишь мельком видела главу государства по телевизору.



«Я особо никогда не всматривалась в телевизор: как он выглядит. Но мне было приятно. Когда делала селфи с Путиным, было приподнятое настроение. Когда Путин прикалывал мне награду, он спросил: «Наташенька, не уколол ли я тебя?». Что ответила? Нет (смеётся)», — приводит слова Забияко «Спорт день за днём».

Забияко и Энберт — серебряные призёры Олимпийских игр в команде, бронзовые призёры чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018. 26 февраля 2020 года на шоу «Путь к победе» Наталья и Александр объявили о завершении профессиональной спортивной карьеры из-за травмы партнёра.