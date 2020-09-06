Татьяна Волосожар рассказала, какие качества раздражают её в людях

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре с будущим мужем Максимом Траньковым, рассказала, какие качества раздражают её в людях.

«Какие качества вас раздражают в людях?

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Я вот терпеть не могу непрофессионалов. Когда человек относится халатно к своему делу, он в первую очередь не уважает себя, мне кажется.

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Не люблю недисциплинированных людей.

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Терпеть не могу жадных людей, прямо выхожу из себя, когда вижу именно жадность. Не бережливость или экономность, а жадность — это очень разные вещи.

Заносчивых и показушных людей тоже не воспринимаю, которые считают себя лучше всех, любят показать своё превосходство в финансах, например, и всячески строят из себя что-то, пытаясь доказать, что они очень крутые, «круче поросячьего хвостика», как говорится.

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Но я, если встречаю человека с каким-то из перечисленных качеств, никогда не выясняю никаких отношений, не пытаюсь что-то высказать ему и т д. Просто делаю для себя выводы и максимально дистанцируюсь.

Макс вот другой — он спокойно в лицо может сказать человеку, что вот ты такой-сякой, поэтому не хочу с тобой вообще дел иметь. Это здорово, но я так не могу… я буду себя очень неловко чувствовать. Понимаете, о чём я?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».