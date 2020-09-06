Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко — о выступлении Жилиной на первенстве Москвы: сезон открыт чемпионским прокатом!

Плющенко — о выступлении Жилиной на первенстве Москвы: сезон открыт чемпионским прокатом!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на прокат своей подопечной 12-летней Вероники Жилиной на первенстве Москвы среди юниоров. Жилина, исполнив четверной тулуп, по сумме двух программ уступила 13-летней Софье Акатьевой, с которой в прошлом году вместе занималась в группе Этери Тутберидзе. Акатьева помимо четверного тулупа приземлила также и тройной аксель.

«Сезон открыт чемпионским прокатом! Четверной тулуп был достойный! Ника, ты — боец!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме», отметив тренеров Сергея Розанова и Елену Ильиных.

Видео проката можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Розановым перешла в академию к Плющенко в мае 2020 года.

Ученица Этери Тутберидзе победила бывшую одногруппницу на первом турнире сезона
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020