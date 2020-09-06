Плющенко — о выступлении Жилиной на первенстве Москвы: сезон открыт чемпионским прокатом!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на прокат своей подопечной 12-летней Вероники Жилиной на первенстве Москвы среди юниоров. Жилина, исполнив четверной тулуп, по сумме двух программ уступила 13-летней Софье Акатьевой, с которой в прошлом году вместе занималась в группе Этери Тутберидзе. Акатьева помимо четверного тулупа приземлила также и тройной аксель.

«Сезон открыт чемпионским прокатом! Четверной тулуп был достойный! Ника, ты — боец!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме», отметив тренеров Сергея Розанова и Елену Ильиных.

Видео проката можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Розановым перешла в академию к Плющенко в мае 2020 года.