Волосожар — о «Ледниковом периоде»: смотрю это видео и понимаю, что у нас всё получается

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она готовится к выступлению в шоу «Ледниковый период». Напомним, партнёром Волосожар по шоу станет актёр Евгений Пронин.

«Всё получается! Смотрю на это видео и понимаю, что у нас всё получается.

Вообще, «Ледниковый период» — уникальный проект. Это как отдельный мир, в котором ты вместе с партнёром проживаешь маленькую жизнь с её взлетами и падениями (в прямом и переносном смысле). Вы падаете, поднимаетесь, затем снова падаете и опять поднимаетесь, потому что иначе никак.

Смеётесь, злитесь, что-то придумываете, загораетесь идеей и на этом азарте рвётесь на лёд. И кажется, что вот оно, сейчас точно получится! И… не выходит. Ты видишь, как огонь в глазах партнёра гаснет, и нужно снова его разжечь. И вы опять и опять выходите на лёд и добиваетесь результата!

Страшно? Нет, потому что без доверия и уверенности в партнёре на льду ничего не получится! Главное, что всё в удовольствие, что есть азарт, желание пахать, и пахать ради результата. Да, Женя?

Мы проводим с Женей на льду иногда по четыре-шесть часов. Для спортсмена довольно привычный ритм. Но для человека, который не был связан с профессиональным спортом, это крутое испытание на выносливость», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).