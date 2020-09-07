Авербух подтвердил, что Загитова будет ведущей «Ледникового периода»

Продюсер телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что ведущей проекта в 2020 году станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

«Алина Загитова – ведущая телепроекта «Ледниковый период», — приводит слова Авербуха РИА «Новости».

Продюсер уточнил, что Алина будет вести шоу вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.

Также Авербух рассказал, что на съёмках Алина будет занята всего четыре дня в месяц, что не станет помехой для продолжения спортивной карьеры фигуристки.

«Занятость ведущей телепроекта – четыре дня в месяц. Не вижу никаких сложностей для человека продолжать карьеру», — сказал Авербух.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Загитова возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу и стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.