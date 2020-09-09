Леонова предположила, что Загитова пропустит сезон-2020/2021

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова предположила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не будет выступать в сезоне-2020/2021 из-за занятости в «Ледниковом периоде». Напомним, 18-летняя Загитова стала ведущей телешоу.

«Съёмки в «Ледниковом периоде» занимают много времени. Вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет. Но Алина очень сильная спортсменка, ей всего 18 лет. Ничего не мешает ей вернуться в спорт и в следующем сезоне. Не вижу здесь ничего невозможного, если она будет конкурентноспособна на фоне остальных», – приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.