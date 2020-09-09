Траньков: решение Загитовой не является сюрпризом. Этот сезон никому особо не нужен

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов национальной сборной, которые пройдут 12-13 сентября.

«Это решение не является сюрпризом. Она ведущая ледового проекта. Этот сезон никому особо не нужен: просто для того, чтобы спортсмены не застоялись. Возможно, Алина решила сосредоточиться на «Ледниковом периоде». Для неё это новая профессия. По себе знаю, насколько непросто работать на телевидении. Это отнимает много времени. А тот факт, что Алина не будет участвовать в прокатах, для меня не стал неожиданностью», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.