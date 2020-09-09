«Сейчас «Ледниковый период», потом «Поле чудес». Губерниев — о снятии Загитовой с прокатов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

«Неужели кто-то ждал Загитову на прокатах? Сначала „Ледниковый период“, потом программа „Время“ или „Поле чудес“! А там, глядишь, лет через 25 можно и завершить карьеру фигуристки сборной России! Относимся с пониманием», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.