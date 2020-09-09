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Радионова: о завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно

Радионова: о завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

«Никто не знает, планирует Алина завершать карьеру или нет, все зависит только от нее, от ее желания или нежелания снова вливаться в соревновательную жизнь. И всё-таки, думаю, о завершении карьеры говорить пока преждевременно. Сильная спортсменка, есть все титулы. И сейчас все будет зависеть только от мотивации», — приводит слова Радионовой ТАСС.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении Загитовой карьеры.

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