«Алина смотрит на шоу с открытым ртом». Ягудин — о Загитовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о работе олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой, которая вместе с ним ведёт очередной сезон телешоу «Ледниковый период».

«Конечно, у Алины вначале были эмоции: «Ух ты!» Представляете, меня бы юного, 18-летнего отправили к Гретцки и Буре? Я бы тоже смотрел с задранной головой. Сейчас, конечно, я знаю всех участников. Алина, конечно, ещё смотрит на происходящее с открытым ртом.

Алина работает с преподавателем по речи. Учится правильно подавать текст, выделять слова интонацией, дышать. Я тоже всё это проходил. Говорил с пробкой во рту, как Загитова это делает сейчас. Преподаватель был и сегодня.

Меня это дико бесило — что я, должен с этой пробкой ходить, выговаривать? Только со временем всё получается. Знаете, часто говорят «первый блин комом», а в этот раз был не комом. Получился такой сочный блин! Теперь будем потихоньку его разогревать, жарить, наполнять ингредиентами», — приводит слова Ягудина Sport24.