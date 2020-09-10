Ильиных — Плющенко: вы заряжаете своей энергией, смотря на вас, невозможно остановиться

Российская фигуристка чемпионка Олимпийских игр 2014 года Елена Ильиных поделилась эмоциями от первой недели работы в академии Евгения Плющенко.



«Последняя неделька выдалась невероятно напряжённой и физически, и морально. Но мы выстояли. Вместе всегда легче.



В первую очередь хочу сказать спасибо за приглашение в команду великому спортсмену, а теперь уже нашему шефу Евгению Плющенко. Евгений Викторович, вы заряжаете своей энергией на миллион процентов. Смотря на вас, невозможно остановиться.



Вы даёте свободу и силу. Спасибо за доверие и возможность каждый день учиться и развиваться. Видеть вас на льду с детьми каждый день и каждую минуту — самое большое счастье и нереальное вдохновение.



Сергей Розанов, много говорить не буду, ты сам всё знаешь. Хочу, чтобы мир скорее увидел твои постановки и твою работу. Ну и, конечно, стоять рядом с тобой — большая ответственность. Ну а люди поговаривают, что мы красиво смотримся за бортом.



Спасибо Дмитрию Михайлову, впереди много работы, но мы обязательно справимся.



Спасибо моим девочкам, вы сильные, красивые, талантливые. Вы трудяги! Хорошо, что зрители не видят всего того, через что вы проходите каждый день. Думаю, трибуны рыдали бы вместе со мной. Спасибо, что доставляете людям радость и удовольствие смотреть на вас и восхищаться.



Спасибо Яне Рудковской за поддержку, важные слова и доверие. Всё, что ты делаешь для спорта, это абсолютно новый уровень. Дальше больше. С богом»,– написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Олимпийская чемпионка Ильиных дебютировала в качестве тренера академии Плющенко