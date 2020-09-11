Тарасова и Морозов не выступят на прокатах сборной, но стартуют на Skate America

Трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на контрольных прокатах сборной России, сообщил тренер фигуристов Максим Траньков.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

«В индивидуальных планах ребят прокатов нет, так как им предстоит три старта за один месяц. Это первый и второй этапы Кубка России, а также Skate America. У Жени с Володей всё нормально, готовимся в Москве к первому этапу Кубка в Сызрани.

На Гран-при в США ребята выступят, так как тренируются в этой стране на постоянной основе, а этапы Кубка России являются обязательными для отбора на чемпионат России", — приводит слова Транькова РИА «Новости».

Тарасова и Морозов выступят на этапах Кубка России в Сызрани (18-22 сентября) и Москве (10-13 октября), а также на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, США (23-25 октября).