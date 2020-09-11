Расписание всех этапов Кубка России по фигурному катанию — 2020

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала расписание этапов Кубка России по фигурному катанию — 2020.

Напомним, к участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением ФФККР будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России.



Расписание Кубка России — 2020

1-й этап — Сызрань, 18–22 сентября

2-й этап — Москва, 10–13 октября

3-й этап — Сочи, 23–27 октября

4-й этап — Казань, 8–12 ноября

5-й этап — Москва, 5–8 декабря

В Казани параллельно с Кубком страны будут разыгрываться медали Всероссийских соревнований «Идель-2020» памяти заслуженного тренера России Г.С. Тарасова, а на декабрьском этапе в столице — награды чемпионата Москвы.

Чемпионат России — 2021 пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.