Соловьёв: реально ли совмещать спорт и журналистику? Нет, но про Загитову не берусь судить

Олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцах на льду с Екатериной Бобровой, выразил мнение, что совместить спорт и журналистику нельзя.
Чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова, не объявив о завершении карьеры, поступила на факультет журналистики и стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
«Мы все стараемся развиваться, не останавливаться на достигнутом только в спорте. Алина попробовала себя в роли репортера, ведущего. Пока она тоже волнуется, что-то, может, не с первого раза получается. Но это всегда заслуживает уважения, когда человек не просто останавливается на результате Олимпийских игр, а у него есть продолжение, причем достаточно интересное.
Реально ли совмещать спорт и журналистику? Нет. Спорт — это ты уходишь и со льда не вылезаешь. Но про Алину не берусь судить. Я за неё не отвечаю», — приводит слова Соловьёва Sport24.
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