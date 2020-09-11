Соловьёв: выходя на лёд, Бузова работает, не отвлекаясь на хайп и соцсети

Олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцах на льду, рассказал о тренировках с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, которая стала его партнёршей в шоу «Ледниковый период».

«Тренируемся по 4–5 часов в день, если это возможно, если позволяет Олин график. Она пытается найти свободное время, и у нас получается достаточно много времени для работы. Работаем и по ночам, и днём. Подбираем график так, чтобы нам было комфортно, чтобы у нас было много времени на льду, чтобы ничто не отвлекало, чтобы не было рваного времени: приехал, покатался, уехал, опять приехал.

На первой тренировке она ничего не умела. Было ощущение, что человек просто боится. Страх в глазах, движениях, скованность. Потом, довольно-таки быстро, мы научились ладить с этой внутренней скованностью, со страхом. Он присутствует всегда, но это проходящий момент, чувствую больше уверенности в ней.

Влияет ли на тренировки хайп вокруг Бузовой в соцсетях? Нет, абсолютно не мешает. Всё-таки мы разделяем тренировки и деятельность в социальных сетях. Выходя на лёд, она работает, не отвлекаясь ни на что. Ни на какой хайп, социальные сети. Она работает, не боится идти на сложные поддержки, учить новые элементы. В этом плане не чувствую особого давления, внимания», — приводит слова Соловьёва Sport24.