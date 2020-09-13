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Алёна Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Алёна Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России, она отсутствует в списке участниц прокатов.

По информации IFS Magazine, у Косторной не готова произвольная программа. Алёна готовила к сезону программу, поставленную в группе Этери Тутберидзе, однако после перехода в академию «Ангелы Плющенко», фигуристка не успела поставить новую. В настоящее время она работает над программой с неназванным североамериканским хореографом.

В отсутствие Косторной произвольную программу в женском одиночном катании представят Александра Трусова, Камила Валиева, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Евгения Медведева.

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