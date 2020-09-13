Плющенко пояснил снятие Косторной с контрольных прокатов сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал тот факт, что его подопечная Алёна Косторная не будет принимать участия в контрольном прокате произвольной программы в составе сборной России.



«Произвольная программа у Алёны ещё сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально.



Произвольную программу Алёне ставит Ше-Линн Бурн по скайпу, на удалёнке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась. Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно», — цитирует Евгения официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.