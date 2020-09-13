Коляда: как можно поменять прыжковую технику? 20 лет она у меня

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда был немногословен, комментируя своё выступление на контрольных прокатах сборной России. Минувший сезон Коляда пропускал из-за операции, в межсезонье сменил тренера, а в «Мегаспорте» покорил зрителей качественными выступлениями и отменными прыжками. За две программы Михаил допустил только одну помарку при приземлении с тройного акселя.
«Лучшее интервью — это молчание, как говорит мой тренер Алексей Николаевич Мишин. Почему? А вы у него спросите.
Прыжковую технику скорее корректировали, а как её можно поменять? 20 лет она у меня", — приводит слова Коляды РИА «Новости».
Также Коляда рассказал о своей новой произвольной программе под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», которую поставил Илья Авербух.
«У меня есть представление, и я стараюсь передать то, что чувствую в этой программе. Каждый зритель пусть интерпретирует по-своему. Я не катаю прямо Нуреева от и до. У меня немножко другая интерпретация его образа", — сказал Коляда.
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