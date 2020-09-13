Елизавета Туктамышева: для моего сегодняшнего состояния это хороший прокат

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Туктамышева упала при приземлении с коронного тройного акселя и больше не пыталась повторить прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Все остальные элементы Елизавета выполнила без видимых ошибок.
«Да, получилось не всё. Но для моего сегодняшнего состояния это хороший прокат, я довольна. Программу чувствую, мне нравится образ. Он строгий. Мне прислали несколько эскизов платья, я знала, что будет чёрный корсет и сзади иероглиф, дальше дала свободу создателю.
Это первый опыт выхода после длительного перерыва. Надеюсь, что я справлюсь. Непривычная ситуация для всех. Нужно её принять», — приводит слова Туктамышевой Sport24.
Произвольная программа Туктамышевой была поставлена во время самоизоляции в онлайн-режиме в «Инстаграме». В качестве музыкального сопровождения взята музыка Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Мураками.
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