«Вчера, сегодня, завтра мы тренируемся».Татьяна Волосожар рассказала о своём обычном дне

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о своём распорядке дня в период съёмок шоу «Ледниковый период».
«Вчера, сегодня, завтра… мы тренируемся. Мой обычный день сейчас выглядит так:
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В 8:30 — подъём. Каждый день.
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Потом приготовить завтрак, собрать Анжелику, поехать с ней на занятия.
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Минимум час-полтора мы с Ликой проводим на занятиях. Иногда я понимаю, что не успею уже дома пообедать и покормить Ликусю, поэтому мы быстренько едим где-то в городе и мчимся домой. Иногда #Анжелялька спит прямо в машине. Живём мы за городом, поэтому дорога отнимает много времени.
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Приехали домой и… я снова сажусь в машину и мчу на тренировку на лёд. Тут мы с Женей Прониным проводим минимум 4 часа, а максимум — как пойдёт. Иногда весь день до позднего вечера. Сделаем перерыв, отъедем куда-то перекусить, а потом обратно на лёд.
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Параллельно, естественно, я каждый день решаю и какие-то домашние дела, и вопросы, связанные с открытием «Центра Волосожар». Ещё где-то в этих сутках помещаются интервью, съёмки, подготовка костюмов и т. д.
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Ложусь я в итоге глубоко за полночь, а встаю… правильно, снова в 8:30 утра.
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Это я всё к тому, что, когда вы видите номер, который длится всего несколько минут, помните, что за ним на самом деле много часов упорной работы. И все, кто участвует в «Ледниковом», особенно не спортсмены, — уже герои», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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