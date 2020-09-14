Елизавета Туктамышева попросила оценить её новую произвольную программу

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева попросила подписчиков ответить на вопрос, нравится ли им её новая произвольная программа.

«Новая произвольная, та самая, которую мы ставили вместе онлайн. Как вам версия на льду?» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с контрольных прокатов.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева упала при приземлении с коронного тройного акселя и больше не пыталась повторить прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Все остальные элементы Елизавета выполнила без видимых ошибок.

Произвольная программа Туктамышевой была поставлена во время самоизоляции в онлайн-режиме в «Инстаграме». В качестве музыкального сопровождения взята музыка Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Харуки Мураками.