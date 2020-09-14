Авербух: уровень прокатов у девушек стал значительно ниже. Всем стоит задуматься
Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные.
«Объективно уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Всем стоит задуматься, что у нас происходит. Что касается отсутствия Загитовой, то это не сказалось на уровне мероприятия», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Также он высоко оценил работу своего подопечного Михаила Коляды.
«Я очень доволен выступлением Миши Коляды. Тем, как он показал программу, которую я ему сделал. Рад, что, по мнению многих специалистов, именно выступление Миши стало самым ярким на прокатах», — добавил он.
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