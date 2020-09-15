Алёна Леонова составила топ российских фигуристок в сезоне-2020/2021. Косторная не в топ-3

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, кто из россиянок, по её мнению, по итогам международных стартов займёт первые места.

«В целом я думаю, что первая будет Аня Щербакова, затем Камила Валиева и Саша Трусова», — приводятся её слова на сайте телекомпании «Новый век».

Леонова объяснила, почему не включила в этот список Алёну Косторную, которая, как и Александра Трусова, в межсезонье перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Конечно, мы ещё не знаем, какая у неё произвольная программа будет. Но, судя по короткой, видна какая-то неуверенность в целом.

Я читала, что у Алёны произвольная программа не готова. Да и короткая программа выглядела сыровато. Понятно, что её меняли в срочном режиме. И волнение у неё какое-то присутствовало. Поэтому получилась какая-то дёрганая программа. Но для первого раза выступление на публике мне понравилось», — добавила она.