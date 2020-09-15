Алёна Леонова составила топ российских фигуристок в сезоне-2020/2021. Косторная не в топ-3

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, кто из россиянок, по её мнению, по итогам международных стартов займёт первые места.
«В целом я думаю, что первая будет Аня Щербакова, затем Камила Валиева и Саша Трусова», — приводятся её слова на сайте телекомпании «Новый век».
Леонова объяснила, почему не включила в этот список Алёну Косторную, которая, как и Александра Трусова, в межсезонье перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Конечно, мы ещё не знаем, какая у неё произвольная программа будет. Но, судя по короткой, видна какая-то неуверенность в целом.
Я читала, что у Алёны произвольная программа не готова. Да и короткая программа выглядела сыровато. Понятно, что её меняли в срочном режиме. И волнение у неё какое-то присутствовало. Поэтому получилась какая-то дёрганая программа. Но для первого раза выступление на публике мне понравилось», — добавила она.
- 15 сентября 2020
-
12:43
-
10:31
-
00:46
-
00:32
- 14 сентября 2020
-
22:49
-
22:18
-
19:44
-
19:32
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:22
-
16:01
-
15:17
-
14:46
-
14:39
-
14:33
-
12:30
-
12:17
-
11:15
-
00:09
- 13 сентября 2020
-
23:28
-
22:47
-
21:31
-
21:19
-
21:17
-
21:01
-
20:41
-
20:20
-
19:32
-
19:19
-
18:44
-
17:46
-
16:57
-
15:24