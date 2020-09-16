Источник: Евгения Медведева решила вернуться в группу Этери Тутберидзе

Призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на ряд источников, не связанных друг с другом.

После Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.