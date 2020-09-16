Ягудин — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: прикольно. Но мне абсолютно всё равно

Чемпион ОИ-2002 Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Ого, прикольно. Честно сказать, мне абсолютно всё равно, кто и куда возвращается, но раньше этого не слышал. Удивлён. Когда будет официальная информация, то будем развёрнуто комментировать, а пока можно говорить, что и я в большой спорт возвращаюсь», — цитирует его «Р-Спорт».

Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).