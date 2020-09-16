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Медведева проведёт первую тренировку с Тутберидзе сегодня, 16 сентября

Медведева проведёт первую тренировку с Тутберидзе сегодня, 16 сентября
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сегодня, 16 сентября, возобновит тренировки в «Хрустальном» под руководством тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Медведева решила вернуться к Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе «Хрустального»
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