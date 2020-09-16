Авербух: хорошо, что Медведева и Тутберидзе выше местечковых амбиций

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Считаю, что это очень правильное и разумное решение со стороны Жени. Очень здорово, что великий тренер и большая спортсменка снова воссоединились. Так же это с точки зрения примирения в фигурном катании для будущих спортсменов. Желаю удачи в этом сотрудничестве. Думаю, что выиграют от этого и Этери Георгиевна, и Женя. Хорошо, что большие люди выше каких-то местечковых амбиций.
Мы все профессионалы, а все конфликты надуманы прессой больше, чем они существуют на самом деле. И тренер, и спортсмен нацелены на высокий результат. Это не коммунальная квартира, в которую погружают нас некоторые болельщики. Очень хороший ответ им на то, как действительно устроен спорт», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
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