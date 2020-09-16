Жуков: Медведева попробовала позаниматься у другого тренера и, видимо, выбрала лучшее
Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в группу Этери Тутберидзе.
«Успехи Жени – это самое главное в данной ситуации. Медведева является воспитанницей Тутберидзе, поэтому, я считаю, это хорошее решение. Она попробовала позаниматься у другого тренера и, видимо, выбрала для себя лучшее. Что касается её возвращения на Олимпийские игры… Знаете, наши девочки сейчас сильнейшие в мире. Настолько, что конкуренция на чемпионате России куда выше, чем на чемпионате мира. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Но, повторюсь, очевидно, что возвращение Жени – хорошее решение», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».
Траньков предсказал возвращение Медведевой на топ-уровень после воссоединения с Тутберидзе
- 16 сентября 2020
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:23
-
10:32
-
10:26
-
10:00
- 15 сентября 2020
-
23:52
-
21:30
-
21:00
-
19:23
-
18:42
-
18:23
-
17:10
-
15:29
-
14:33
-
12:43
-
10:31
-
00:46
-
00:32
- 14 сентября 2020
-
22:49
-
22:18
Партнерский контент