Жуков: Медведева попробовала позаниматься у другого тренера и, видимо, выбрала лучшее

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Успехи Жени – это самое главное в данной ситуации. Медведева является воспитанницей Тутберидзе, поэтому, я считаю, это хорошее решение. Она попробовала позаниматься у другого тренера и, видимо, выбрала для себя лучшее. Что касается её возвращения на Олимпийские игры… Знаете, наши девочки сейчас сильнейшие в мире. Настолько, что конкуренция на чемпионате России куда выше, чем на чемпионате мира. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Но, повторюсь, очевидно, что возвращение Жени – хорошее решение», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».