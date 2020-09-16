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«Я устала от ругани». Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, как ушла от тренера

«Я устала от ругани». Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, как ушла от тренера
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень объяснила, почему в 2012 году решила прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«Это копилось достаточно долго. Были обиды, даже хотела уйти в середине сезона. Мы с Этери Георгиевной поругались, нас позвал директор, сказал по очереди говорить, что нам не нравится. Мы должны были прийти к какому-то выводу, решить этот вопрос. Помню, что мы обе просидели молча, ничего не говорили.

Тогда я выдала два идеально чистых проката, отобралась на юниорский мир, и мне казалось, что всё налаживается. Съездила на мир, выиграла Спартакиаду и вроде как вздохнула, что мы всё решили. Потом мы поехали на сборы, и там опять начались ссоры и ругань. Я почувствовала, что тренер не видит во мне интереса.

[После ухода] было облегчение, потому что мы больше не будем ругаться. Я устала именно от ругани. Не шла работа, шла ругань за руганью. Пыталась молчать, выслушивать и работать», — цитирует Шелепень Sport24.

Полина — серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2009, 2011), двукратная вице-чемпионка России среди юниоров (2011, 2012). В 2013 году она сменила спортивное гражданство, перейдя в сборную Израиля.
Шелепень завершила карьеру в 2014 году в возрасте 19 лет.

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