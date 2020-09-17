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«Хорошо, когда всё хорошо». Медведева — о возвращении к Тутберидзе

«Хорошо, когда всё хорошо». Медведева — о возвращении к Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала своё возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого спортсменка занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.

«Хорошо, когда всё хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.

Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему Евгения Медведева решила вернуться к Этери Тутберидзе.

Инна Гончаренко объяснила, почему Медведева решила вернуться к Тутберидзе
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