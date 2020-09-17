«Ягудин и Ягудинка». Татьяна Тарасова показала милое фото с 4-летней дочкой Алексея

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии, сделанные за кулисами телешоу «Ледниковый период». На первом снимке изображены Тарасова и её бывший подопечный Алексей Ягудин, который под руководством тренера стал олимпийским чемпионом 2002 года, на втором Тарасова обнимает Мишель Ягудину, четырёхлетнюю дочь спортсмена.

«Ягудин и Ягудинка. Любимые», — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Какие же они счастливые в объятиях любимого тренера!»

«Ягудинка так на мамочку похожа».

«Красавцы! Татьяна Анатольевна, Ягудинка на вас чем-то похожа, словно ваша внучка».