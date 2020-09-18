Баюл — о падении Валиевой с четверного тулупа: в 35 лет будет нужен новый комплект бёдер

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании украинка Оксана Баюл прокомментировала исполнение Камилой Валиевой четверного тулупа на контрольных прокатах сборной России. 14-летняя чемпионка мира среди юниоров упала.

«Ты не можешь так прыгнуть четверной тулуп. Очевидно, что она использует технику тройного акселя. Именно поэтому, когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки не будут получаться. Недостаточно силы и правильной техники», – написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».

«Её тело делает не четверной тулуп. Это почти аксель.

Просто так грустно видеть, когда малыши думают, что прыжки – это фигурное катание. После такого падения в 35 лет тебе будет нужен новый комплект бёдер.

Здесь только баллы для оценки. Нет артистизма», – добавила Баюл, отвечая на комментарии подписчиков.