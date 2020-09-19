РУСАДА подчеркнуло, что не причастно к разглашению информации по делу Сотсковой

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о непричастности организации к разглашению информации по делу завершившей карьеру российской фигуристки Марии Сотсковой.



«Выражаем глубокое сожаление по поводу информации, распространенной через центральные СМИ, относительно фигуристки Марии Сотсковой со ссылкой на источник в РУСАДА.

Действующие сотрудники РУСАДА неукоснительно соблюдают нормы Общероссийских антидопинговых правил, в соответствии с которыми личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену. Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое дело.



По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено. Установлено, что РУСАДА ни в коей мере не причастно к разглашению информации", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РУСАДА.



Напомним, Сотскова завершила карьеру, но не уведомила об этом РУСАДА. Тест, сданный фигуристкой, дал положительный результат на фуросемид. У клиники, выдавшей спортсменке справку на приём препарата по медицинским показаниям, не было лицензии. Сотскову обвинили в представлении поддельной справки и могут дисквалифицировать на 10 лет.



20-летняя Сотскова — бронзовый призёр чемпионата России (2017), серебряный призёр чемпионата России 2018 года. Выиграла финал юниорского Гран-при сезона 2013/2014 года.